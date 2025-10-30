Foragido da Justiça é preso em Serra Talhada com pistola da Polícia Militar de São Paulo

Cícero Luan Hermenegildo da Silva, de 23 anos, tinha mandados de prisão por homicídio e roubo

PCPE (Arquivo/DP)

Um jovem de 23 anos, identificado como Cícero Luan Hermenegildo da Silva, foi preso na tarde desta quarta-feira (29), no bairro Cachoeira II, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O foragido da Justiça estava armado com uma pistola calibre .40 que pertencia à Polícia Militar do Estado de São Paulo.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), Cícero possuía dois mandados de prisão em aberto: um por homicídio, expedido pela 2ª Vara Criminal de Juazeiro do Norte (CE), e outro por roubo, expedido pelo Plantão Judiciário da Paraíba.

As diligências ocorreram por volta das 17h30, na Rua Doutor Sebastião Pereira de Aguiar. Ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito tentou fugir, mas foi contido e preso.

Com ele, os policiais apreenderam uma pistola Taurus PT100, calibre .40, com numeração parcialmente suprimida e o brasão da PM paulista, além de dois carregadores reserva, 33 munições intactas e três celulares.

Segundo a corporação, o homem foi autuado em flagrante pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e receptação. Ele foi encaminhado à 21ª Delegacia Seccional de Serra Talhada, onde permanece à disposição da Justiça e aguarda audiência de custódia.

A ação foi realizada em conjunto entre a Polícia Civil de Pernambuco e do Ceará.