Confira programações do Dia de Finados em cemitérios do Grande Recife

Milhares de pessoas são esperadas nos cemitérios do Grande Recife neste domingo (2), Dia de Finados

Cemitérios estão sendo preparados para o Dia de Finados (Rafael Vieira/DP)

O Dia de Finados é considerada uma das mais importantes datas para os cristãos, que prestam homenagens aos entes queridos que já partiram.

Neste domingo (2), milhares de pessoas devem circular nos cemitérios do Grande Recife para celebrar a data visitando os sepultamentos de familiares e amigos.

Os cemitérios do Grande Recife já têm programações definidas para as celebrações de Dia de Finados. Confira:

Recife

Cemitério de Santo Amaro - Missas às 7h, 8h30 (terço), 10h, 12h, 14h30 (terço), e 16h

Cemitério Parque das Flores - Missas às 7h, 9h, 11h, 14h e 16h

Cemitério da Várzea - Missas às 7h, 11h e 16h

Cemitério de Casa Amarela - Missas às 9h e 15h

Paulista

Cemitério Campo Santo São José - Missa campal às 7h

Cemitério Morada da Paz - Palestra espírita às 8h; missa às 10h e 16h; culto às 14h

Jaboatão

Cemitério da Saudade - na Paróquia de Santo Amaro, ao lado do Cemitério, acontecerão cerimônias eucarísticas às 7h, 9h, 11h, 14h e 17h, com procissão e bênção após a missa das 9h.

Cemitério Parque da Paz - Missas às 7h, 10h30 e 15h30.

Cemitério Muribeca dos Guararapes – em Muribeca, terão o horário de funcionamento das 7h às 17h do domingo (2).



Cabo

Segundo a gestão municipal, os cemitérios estarão abertos das 7h às 18h. No Cemitério de São José - Missa de Finados às 16h, na área central do cemitério.

Cemitério Velho - Momento de bênção às 10h

Cemitério de Santo Estêvão - Missa de Finados às 16h.

Igreja Matriz de Santo Antônio - Missas de Finados às 8h e 19h.

Nos cemitérios da Vila de Nazaré e o Municipal, não haverá programação especial.