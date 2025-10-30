Casal é preso em Jaboatão por vender 360 litros de azeite falsificado

O flagrante foi realizado na tarde desta quarta-feira (29), em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana; o azeite era armazenado em galões de 5 litros, sem selo de inspeção federal e parte deles estava vencida há mais de 60 dias

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem de 62 anos e uma mulher de 53 foram presos em flagrante, na tarde da quarta-feira (29), em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, após a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) descobrir um depósito onde eram armazenados cerca de 360 litros de azeite de oliva falsificado.



A operação foi conduzida por equipes da 14ª Circunscrição Policial da Várzea, que chegaram ao local após um mês de investigação, iniciada a partir de denúncias anônimas.



No local, os policiais encontraram também diversos produtos alimentícios e bebidas vencidas, como batata palha e molhos, que eram comprados no Rio de Janeiro e revendidos a mercadinhos e restaurantes da Região Metropolitana do Recife.



De acordo com PCPE, os azeites estavam armazenados em galões de cinco litros, sem selo de inspeção federal, e parte deles estava vencida há mais de 60 dias.



O material foi recolhido e encaminhado à perícia criminal, enquanto a Vigilância Sanitária interditou o depósito e apreendeu os produtos irregulares.



O casal foi autuado pelos crimes de falsificação de produto alimentício (art. 272, §1º-A, do Código Penal), cuja pena pode chegar a 8 anos de reclusão, e por crime contra as relações de consumo (art. 7º, IX, da Lei nº 8.137/1990), que prevê até 5 anos de prisão.