Guerra no Rio: criminosos de Pernambuco estão entre presos após megaoperação com 121 mortos

Levantamento feito pela Polícia Civil do Rio mostra que criminosos de outras regiões do país vão ao estado em "busca de abrigo nas favelas"

Policiais escoltam suspeitos presos durante a Operação Contenção para fora da favela da Vila Cruzeiro, no Complexo da Penha (Mauro PIMENTEL/AFP)

A guerra no Rio de Janeiro, que deixou 12 mortos, escancarou para todo o país a relação do Comando Vermelho, a principal facção do estado, com criminosos de outros lugares.

Um levantamento feito pela Polícia Civil do Rio mostra que criminosos de outras regiões do país vão ao estado em “busca de abrigo nas favelas”. Assim, passaram a reforçar o “exército” do tráfico carioca, principalmente nas áreas de mata.

Ainda segundo esse levantamento, publicado pelo jornal O Globo, dos 113 presos, pelo menos 33 eram de fora do Rio de Janeiro.

A polícia identificou de onde são 28 deles: 18 da Bahia, 3 de Pernambuco e 4 do Pará. Outros três foram reconhecidos como atuantes em Santa Catarina, Espírito Santo e Maranhão.

Ainda conforme as informações do jornal O Globo, “cada comunidade do Rio funciona de um jeito, mas que os criminosos que buscam refúgio no Rio precisam colaborar com a proteção do território, fazendo “plantões” e exibindo armamentos pesados”.

Entre os fuzis apreendidos pelas forças de segurança, pelo menos dois tinham a inscrição CV AM (Comando Vermelho do Amazonas) e outro trazia a marca “Tropa de Manaus”.

