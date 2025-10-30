O sinistro aconteceu na manhã desta quinta-feira (30), no cruzamento da Avenida Doutor Aniceto Varejão; as vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros

Homem morre e outro fica ferido em acidente no bairro de Candeias, em Jaboatão (Reprodução/Redes Sociais)

Na manhã desta quinta-feira (30), um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente no cruzamento da Avenida Doutor Aniceto Varejão, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana. O sinistro envolveu um carro de passeio e uma van.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), três viaturas foram enviadas ao local para atender à ocorrência, incluindo unidades de comando operacional, resgate e salvamento.



No local, a equipe constatou o óbito de um homem, que não teve a identidade revelada, preso às ferragens. Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).



A segunda vítima, que também não foi identificada, ficou ferida e foi levada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

