Homem morre e outro fica ferido em acidente no bairro de Candeias, em Jaboatão
O sinistro aconteceu na manhã desta quinta-feira (30), no cruzamento da Avenida Doutor Aniceto Varejão; as vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros
Publicado: 30/10/2025 às 09:48
Homem morre e outro fica ferido em acidente no bairro de Candeias, em Jaboatão (Reprodução/Redes Sociais)
Na manhã desta quinta-feira (30), um homem morreu e outro ficou ferido após um acidente no cruzamento da Avenida Doutor Aniceto Varejão, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana. O sinistro envolveu um carro de passeio e uma van.
De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), três viaturas foram enviadas ao local para atender à ocorrência, incluindo unidades de comando operacional, resgate e salvamento.
No local, a equipe constatou o óbito de um homem, que não teve a identidade revelada, preso às ferragens. Após o resgate, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
A segunda vítima, que também não foi identificada, ficou ferida e foi levada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.
