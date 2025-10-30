"Foi um livramento", relata repórter da TV Guararapes após carro ser atingido por árvore em Boa Viagem

Carro que transportava o repórter Rafael Cabral, da TV Guararapes, o cinegrafista Jailson Paulo e o motorista do veículo ficaram presos e precisaram sair pela janela, após uma árvore cair em cima do carro em movimento, na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife

Conforme o relato de Rafael, ninguém se feriu gravemente (Foto: Reprodução/Instagram @rafaelcabraltv)

O repórter Rafael Cabral, da TV Guararapes, relatou o susto que passou após o carro em que ele estava ter sido atingido por uma árvore na noite desta quarta (29), na Avenida Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. Em vídeo postado nas redes sociais, o jornalista explicou que teve apenas ferimentos leves e que tudo não passou de um “livramento”.

“Pessoal, estou passando aqui para tranquilizar todo mundo que me mandou mensagem, ligou e se preocupou depois do que aconteceu. A gente tava a caminho de uma pauta passando pela orla da Praia de Boa Viagem, quando, de repente, um galho enorme, praticamente um tronco, caiu bem em cima do carro em movimento. Na hora veio um caminhão do lado e foi ele que acabou levando o primeiro impacto. Se não fosse isso, a força teria sido toda no nosso carro. Eu tava estava sentado justamente na parte de trás, onde o galho atingiu com mais força. As portas ficaram presas, a gente precisou sair pela janela, foi uma agonia danada. Pense num susto enorme. Foi um livramento, de verdade. A gente saiu ileso”, disse Rafael, no vídeo.

Ele teve um corte da região lateral do rosto e alegou que ficou “praticamente com uma dor no pescoço”. Ainda conforme o relato de Rafael, ninguém se feriu gravemente. O cinegrafista Jailson Paulo ficou com dores nas costas pelo impacto e o motorista do veículo não ficou ferido.

“Eu, praticamente só fiquei com uma dor aqui no pescoço e este arranhão no rosto, o nosso cinegrafista, Jailson Paulo, ficou com dores nas costas e o auxiliar, seu José Antônio, que tava dirigindo, não teve nada. A empresa deu toda a assistência, todo mundo se mobilizou, me senti bem acolhido. E eu sou grato a Deus e a vida por mais uma chance. A gente às vezes sai para fazer algo sem imaginar o que pode acontecer no meio do caminho. Por isso, valorize cada dia, cada respiro, cada oportunidade, porque viver mesmo é o maior presente que a gente pode ter. Eu creio Deus no teu amor. Eu confio em ti, Deus, no que podes fazer”, finalizou.

Imagens

Gravações de câmeras de segurança que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o carro é atingido pelos galhos da árvore, enquanto passava nas proximidades do Parque Dona Lindu. O para-brisa traseiro, próximo ao assento onde Rafael estava, ficou completamente destruído.