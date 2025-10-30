PRF apreende madeira irregular transportada em oito caminhões no Sertão de Pernambuco

Foram 331,6 metros cúbicos de madeira apreendidas em seis dias de fiscalização nas BRs 232, 116 e 316, entre as cidades de Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri

Agentes da PRF apreenderam madeira irregular em três rodovias federais de PE (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, durante seis dias de fiscalização, 331,6 m³ de madeira irregular, que era transportada em oito veículos de carga. Os flagrantes foram feitos nas BRs 232, 116 e 316, que cortam as cidades de Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri, no Sertão de Pernambuco.

A operação teve como finalidade combater o desmatamento ilegal e coibir a poluição ambiental.



Em 12 comandos de fiscalização ambiental e de produtos perigosos, foram recolhidos 22 veículos, detidas oito pessoas e emitidas 101 autuações por diversas irregularidades.



As ações continuarão a ser realizadas pelo Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais (GECAM) em todo o estado.