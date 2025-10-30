° / °
Vida Urbana
FISCALIZAÇÃO

PRF apreende madeira irregular transportada em oito caminhões no Sertão de Pernambuco

Foram 331,6 metros cúbicos de madeira apreendidas em seis dias de fiscalização nas BRs 232, 116 e 316, entre as cidades de Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri

Diario de Pernambuco

Publicado: 30/10/2025 às 10:31

Agentes da PRF apreenderam madeira irregular em três rodovias federais de PE/DIVULGAÇÃO/PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, durante seis dias de fiscalização, 331,6 m³ de madeira irregular, que era transportada em oito veículos de carga. Os flagrantes foram feitos nas BRs 232, 116 e 316, que cortam as cidades de Serra Talhada, Salgueiro e Ouricuri, no Sertão de Pernambuco.

A operação teve como finalidade combater o desmatamento ilegal e coibir a poluição ambiental.

Em 12 comandos de fiscalização ambiental e de produtos perigosos, foram recolhidos 22 veículos, detidas oito pessoas e emitidas 101 autuações por diversas irregularidades.

As ações continuarão a ser realizadas pelo Grupo de Enfrentamento aos Crimes Ambientais (GECAM) em todo o estado.

 

 

