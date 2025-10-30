Mulher leva tiro e morre após tentar assaltar PM à paisana, em Afogados, Zona Oeste do Recife

O caso aconteceu nesta quarta (29), na Rua Nicolau Pereira; uma outra tentativa de assalto também foi registrada no bairro de Campo Grande, na Zona Norte do Recife

Uma mulher morreu após tentar assaltar um policial militar à paisana na noite desta quarta-feira (29), na Rua Nicolau Pereira, no bairro de Afogados, Zona Oeste do Recife. Segundo o relato, ele estava dentro de um carro com amigos quando o casal de suspeitos se aproximou em uma bicicleta.

De acordo com o relato, a mulher desceu da bicicleta e anunciou o assalto, momento em que o policial reagiu e atirou, atingindo-a no pescoço. O comparsa fugiu do local.

O policial desceu do carro e acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas a mulher não resistiu e morreu antes da chegada do socorro. Equipes da PM, da Polícia Civil, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) e do Instituto de Criminalística (IC) também foram acionadas.

Durante a ocorrência, a polícia apreendeu a bicicleta usada pelo casal e um simulacro de arma de fogo. Na delegacia, o PM prestou depoimento e foi liberado em seguida, alegando legítima defesa.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou inquérito policial para apurar a morte de uma mulher de identidade não informada. "As investigações ficarão sob a responsabilidade da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios.

Outra tentativa de assalto

Durante a tarde, um policial militar reagiu a uma tentativa de assalto na Estrada de Belém, nas proximidades de uma farmácia, em Campo Grande. De acordo com testemunhas, o agente foi abordado por três homens, quando reagiu e disparou contra um dos suspeitos, que caiu ferido na via.

Uma equipe da PM que passava pelo local prestou apoio e socorreu o assaltante baleado para a UPA de Nova Descoberta. Os comparsas conseguiram fugir em duas motocicletas.

Ainda de acordo com a corporação, durante a ação, foi apreendido um revólver calibre 38, com seis munições e três celulares. "A Companhia Independente de Policiamento com Cães deu apoio na condução da ocorrência" destacou. O policial militar foi ouvido e liberado no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).