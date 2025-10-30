° / °
Política
PRESIDENTE

Lula sanciona lei para fortalecer combate ao crime organizado

A nova lei, publicada no Diário Oficial dessa quinta-feira (30), busca endurecer o combate ao crime organizado

Igor Fonseca

Publicado: 30/10/2025 às 07:26

Lula sanciona lei para fortalecer combate ao crime organizado. /Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) sancionou uma lei que visa endurecer o combate ao crime organizado no Brasil e aumentar a proteção de autoridades e servidores públicos que atuam na área. A medida, assinada nessa quarta-feira (29), foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta (30).

Já aprovada no Congresso Nacional, a lei foca em criminalizar a obstrução de investigações, ampliar a proteção de autoridades e agentes de segurança e maior punição para quem encomenda crimes a facções.

Entre as medidas da nova legislação, agora, passam a existir duas classificações relacionadas à obstrução de investigações e ações contra o crime organizado: “Obstrução de ações contra o crime organizado” e “Conspiração para obstrução de ações contra o crime organizado”, as penas são de reclusão entre 4 a 12 anos, além de multa.

O texto promove alteração no artigo 288 do Código Penal, que define o crime de associação criminosa. Assim, quem solicitar ou encomendar crime a integrante de uma associação criminosa pode estar sujeito a penas que variam de um a três anos de reclusão.

A lei também determina maior proteção para autoridades, como policiais e militares, juízes, membros do Ministério Público, assim como seus familiares, quando estes estiverem sob risco devido ao exercício de suas funções no combate ao crime organizado.

A medida foi sancionada após uma megaoperação da Polícia do Rio de Janeiro contra o Comando Vermelho (CV), que aconteceu nos morros da Penha e do Alemão, e deixou pelo menos 121 mortos na terça-feira (28).

