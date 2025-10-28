Longa espera na Linha Sul gera reclamações dos usuários após paralisação do Metrô do Recife

Com o ramal Camaragibe ainda sem funcionar, sistema opera com intervalos maiores fora do horário de pico; desde sábado o CTM ativou a linha emergencial TI Camaragibe/TI TIP para manter a conexão entre as duas regiões

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Divulgação)

Os passageiros do Metrô do Recife enfrentam longos intervalos e superlotação na Linha Sul, que segue operando, mas com redução de trens fora do horário de pico. A Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou que, durante o chamado “horário vale”, quando há menor demanda de usuários, um ou dois metrôs são retirados de circulação, aumentando o intervalo entre viagens em até 15 minutos.

Já nos horários de maior movimento, das 5h30 às 8h e das 17h às 18h30, a frota circula em capacidade máxima. Apesar disso, passageiros relatam atrasos e dificuldades para embarcar nas estações.

De acordo com o Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM), para tornar possível a conexão entre o Centro e Camaragibe, foi ativada a linha emergencial 2481 TI Camaragibe/ TI TIP. Ainda na nota, a concessionária destacou que equipes técnicas estão no Terminal Integrado realizando intervenções na operação para aumentar o número de viagens.

Enquanto isso, o ramal Camaragibe segue paralisado desde o incêndio ocorrido no último sábado (25). O problema começou após um trem pegar fogo entre as estações Curado I e Alto do Céu, na Linha Centro, destruindo parte da rede aérea elétrica.

Segundo a CBTU, o fogo foi provocado por um curto-circuito externo, e as equipes de manutenção ainda trabalham na recuperação da estrutura, sem previsão de retomada do serviço.

Com a paralisação da Linha Centro, o ramal Jaboatão retomou o funcionamento normal na manhã da segunda-feira (27), enquanto o sistema ainda tenta restabelecer o trecho de Camaragibe.

