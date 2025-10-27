Mulher morre de choque elétrico enquanto limpava placas solares em Panelas, no Agreste
Vítima usava vara de inox quando encostou em fio de alta tensão; O caso aconteceu na Rua João Timóteo, em Panelas, no Agreste de Pernambuco
Publicado: 27/10/2025 às 08:13
Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)
Na manhã de domingo (26), uma mulher morreu após sofrer um choque elétrico enquanto trabalhava na laje de um edifício localizado na Rua João Timóteo, no município de Panelas, no Agreste de Pernambuco. A vítima foi identificada como Zilca Araújo da Silva, de 59 anos, conhecida na região como “Zilca da Padaria”.
Segundo testemunhas, ela realizava a limpeza de placas de energia solar instaladas na cobertura do prédio quando, ao manusear uma vara de inox, acabou encostando em um fio de alta tensão que passava em frente ao imóvel.
Com a descarga elétrica, Zilca morreu no local. O corpo ficou preso à parede até a chegada das equipes de socorro.
A área foi isolada pela Polícia Militar até a chegada do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE). Após a perícia, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).
Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como “morte a esclarecer” e está sendo investigado pela 18ª Delegacia Seccional de Garanhuns. “Um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos”, destacou a corporação.