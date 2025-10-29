Professora é assassinada a tiros dentro da própria residência em Ipojuca, no Litoral Sul

O crime aconteceu na Rua Ana Maria Dourado, no Centro da Ipojuca, na tarde desta terça-feira (28)

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Na tarde desta terça-feira (28), uma professora de 46 anos foi assassinada a tiros dentro da própria residência, na Rua Ana Maria Dourado, no Centro de Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco.

De acordo com testemunhas, a vítima, identificada como Simone Marques, morava com os pais e estava no interior da residência quando foi surpreendida pelos disparos de arma de fogo. Ela morreu no local antes mesmo da chegada do socorro.

A área foi isolada pela Polícia Militar de de Pernambuco para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC) e da Polícia Civil de Pernambuco. Em seguida, o corpo foi recolhido para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Segundo a PCPE, nenhuma linha de investigação será descartada. O caso está sob a responsabilidade da Equipe de Força Tarefa de Homicídios na Região Metropolitana Sul.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria delitiva”, pontuou em nota.

