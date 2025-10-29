Acidente aconteceu na Avenida Luís Correia de Brito, em Campo Grande, na Zona Norte do Recife; vítima foi retirada das ferragens pela equipe do Corpo de Bombeiros e encaminhada ao HR pelo Samu

Carro capota, invade residência e deixa motorista preso às ferragens no Recife (Reprodução/Redes sociais)

Um homem ficou preso às ferragens do próprio carro, após veículo capotar e invadir uma residência na noite desta terça-feira (28), na Avenida Luís Correia de Brito, no bairro de Campo Grande, Zona Norte do Recife.



De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), o acionamento ocorreu por volta das 22h45. O veículo de passeio perdeu o controle, capotou e ultrapassou o muro de uma residência, ficando parcialmente destruído.



Duas viaturas foram enviadas ao local para realizar o resgate e o salvamento da vítima, que ficou presa nas ferragens. Segundo a corporação, o motorista foi retirado do carro consciente e orientado.



Após o resgate, a vítima foi atendida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby.