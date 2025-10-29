Ramal Camaragibe segue sem operar e metroviários convocam assembleia após incêndio em trem

Assembleia extraordinária do Sindmetro-PE está marcada para esta quinta-feira (30), na Praça de Greve, na Estação Central do Recife

Metrô e trilhos (Nivaldo Fran)

O ramal Camaragibe do Metrô do Recife permanece com a operação paralisada, segundo informou a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU). As equipes de manutenção continuam trabalhando para reparar os danos, mas, devido à complexidade dos serviços, ainda não há previsão para o restabelecimento da circulação.



Em meio à paralisação, o Sindicato dos Metroviários de Pernambuco (Sindmetro-PE) convocou os trabalhadores para uma Assembleia Geral Extraordinária, marcada para esta quinta-feira (30), na Praça de Greve, localizada na Estação Central do Recife. O encontro tem como objetivo discutir as condições de segurança do sistema, cobrar a liberação de recursos federais para melhorias estruturais e deliberar sobre um possível indicativo de greve.



A mobilização ocorreu após o incêndio ocorrido no último sábado (25), quando um trem da Linha Centro pegou fogo entre as estações Curado e Alto do Céu. Ainda de acordo com o Sindicato, o estrago não foi maior por conta da ação rápida do maquinista Antônio Carlos Bezerra, que conseguiu controlar a situação e evitar maiores consequências. Ninguém ficou ferido.



Para o sindicato, o episódio expõe o estado de deterioração do Metrô do Recife, que, segundo a categoria, sofre com falta de investimento e descaso do governo federal, responsável pela administração do sistema. O Sindmetro-PE cobra providências imediatas do presidente Lula e do Ministério das Cidades, comandado por Jader Barbalho Filho, para garantir a segurança de trabalhadores e usuários.

O que diz a CBTU

Em nota, publicada na manhã desta quarta-feira (29), a CBTU informou que os técnicos estão refazendo toda a rede aérea que foi totalmente destruída, com o incêndio para depois começar a refazer o alinhamento dos cabos, logo em seguida fazer os testes de energia, retirar o trem de Alto do Céu rebocado até a oficina em Cavaleiro.

"Após essa fase é que teremos a condição de testes com trens pelo ramal Camaragibe , pra retomar a operação comercial plena. A execução dos serviços vai demandar alguns dias", finalizou a nota.