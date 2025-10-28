Pernambuco registra novo caso suspeito de intoxicação por metanol e chega a 92 notificações

O metanol é uma substância tóxica que não pode ser identificada pelo cheiro ou pelo sabor (Foto ilustrativa: freepic.diller/Freepik)



A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) registrou, nesta terça-feira (28), um novo caso suspeito de intoxicação por metanol no estado. O paciente, do município de Trindade, está internado e segue sob investigação.

Com a nova notificação, o total de casos registrados desde o início do surto chega a 92, sendo 88 em Pernambuco e quatro em outros estados.

De acordo com o boletim mais recente, em Pernambuco há cinco casos confirmados e 62 descartados. Outros permanecem em análise. Entre os pacientes notificados, oito estão internados, 51 já receberam alta, 14 morreram e 15 deixaram o hospital sem autorização.

A SES-PE reforçou o alerta à população para evitar o consumo de bebidas alcoólicas de procedência duvidosa, principal causa das intoxicações investigadas.

