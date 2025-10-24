Pernambuco registra quatro novos casos suspeitos de intoxicação por metanol

Estado soma 91 casos suspeitos de intoxicação e cinco casos confirmados

SES-PE confirmou óbito de paciente residente em Lajedo, internado por suspeita de intoxicação por metanol (Canva/reprodução)

A Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco (SES-PE) notificou, nesta sexta-feira (24), quatro novos casos suspeitos de intoxicação por consumo de bebidas alcoólicas adulteradas com metanol. Com isso, o estado contabiliza 91 casos suspeitos. Três pessoas já morreran.

De acordo com o boletim atualizado às 17h, os novos casos foram registrados nos municípios de Triunfo (1), Recife (2) e Itapissuma (1). Os pacientes de Triunfo e Recife já receberam alta, enquanto o de Itapissuma permanece internado.

Com as novas notificações, Pernambuco soma 91 casos suspeitos desde o início do monitoramento, sendo 87 no estado e 4 de outros estados.

Situação dos casos em Pernambuco:

Total de notificações: 87

Casos descartados: 60

Casos confirmados: 5

Estado clínico dos pacientes:

9 internados (6 já descartados)

50 receberam alta (2 confirmados e 37 descartados)

13 óbitos (3 confirmados e 5 descartados)

15 evadidos (12 descartados)

A SES-PE reforça a orientação para que a população evite o consumo de bebidas de procedência duvidosa e denuncie a comercialização de produtos suspeitos aos órgãos de vigilância sanitária municipais.