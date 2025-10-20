Mais três casos suspeitos de intoxicação por metanol são registrados em Pernambuco

Em Pernambuco, 6 notificações de intoxicação por metanol estão sendo investigados (Foto ilustrativa: rawpixel.com)

Pernambuco confirmou, nesta segunda-feira (20), mais três novos casos suspeitos de intoxicação por metanol associada ao consumo de bebidas alcoólicas adulteradas. Os novos registros envolvem moradores dos municípios de Surubim e Caruaru, no Agreste, e Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana. Com isso, o estado contabiliza 80 notificações relacionadas à substância.

De acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), dos casos notificados, 43 já foram descartados após investigação, enquanto três tiveram confirmação laboratorial para intoxicação por metanol. Atualmente, há 15 pessoas internadas, das quais quatro já tiveram o diagnóstico descartado.

Outras 38 pessoas receberam alta médica (sendo uma com confirmação da substância e 30 com resultados negativos), 11 mortes (duas confirmadas e três descartadas) e 12 pacientes deixaram as unidades de saúde antes do encerramento do caso.

Crise do metanol

O metanol é uma substância química altamente tóxica, utilizada principalmente em produtos industriais, como solventes, combustíveis e anticongelantes, e não deve ser consumido sob nenhuma forma. Diferente do etanol, presente nas bebidas alcoólicas comuns, o metanol pode causar cegueira, falência renal e morte mesmo em pequenas quantidades.

Os casos de intoxicação ocorrem, em geral, quando o metanol é usado ilegalmente na fabricação de bebidas alcoólicas para baratear a produção. A substância tem gosto e cheiro semelhantes ao do álcool comum, o que dificulta a identificação do produto adulterado.

Desde o início das notificações em Pernambuco, as autoridades de saúde vêm reforçando ações de vigilância e alertando a população para evitar o consumo de bebidas de procedência duvidosa, especialmente aquelas vendidas de forma irregular, sem rótulo ou registro no Ministério da Agricultura.



