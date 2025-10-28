Em nove meses, Neoenergia recupera energia suficiente para abastecer 926 mil casas por 30 dias

Companhia realizou mais de 100 mil inspeções e regularizou 57 mil ligações clandestinas entre janeiro e setembro deste ano

Em nove meses, neoenergia substituiu 45 mil medidores considerados obsoletos ou com falhas de medição (Foto: Neoenergia)

A Neoenergia Pernambuco recuperou, nos primeiros nove meses de 2025, energia suficiente para abastecer 926 mil residências por 30 dias. O balanço foi divulgado pela concessionária nesta terça-feira (28) e destaca o resultado das ações de combate ao furto de energia no estado.

De acordo com o levantamento, 114 mil inspeções foram realizadas entre janeiro e setembro em unidades consumidoras com indícios de irregularidades. A partir dessas operações, a empresa regularizou 57 mil ligações clandestinas, conhecidas popularmente como “gatos”, que representam risco de acidentes e prejuízos à rede elétrica.

A companhia também substituiu 45 mil medidores considerados obsoletos ou com falhas de medição. Segundo a Neoenergia, o investimento garante maior precisão nos registros de consumo e contribui para a redução das chamadas perdas não técnicas, que são causadas por fraudes e irregularidades no sistema elétrico.

No mesmo período, 91 mil pontos de iluminação pública foram atualizados em diversas cidades pernambucanas, resultando na recuperação de 16 GWh de energia, volume equivalente ao consumo mensal de cerca de 106 mil residências.

As operações de fiscalização também contaram com o apoio das forças de segurança pública. Ao todo, 73 ações com suporte policial foram realizadas em áreas previamente mapeadas pela empresa, com base em análises técnicas e sensores inteligentes instalados na rede elétrica.

Esses dispositivos monitoram em tempo real o fluxo de energia e ajudam a identificar anomalias que possam indicar furtos ou fraudes.

A Neoenergia Pernambuco reforçou que o furto de energia elétrica é crime, conforme o artigo 155 do Código Penal. Além de provocar riscos de choques e incêndios, a prática causa prejuízos financeiros que impactam toda a população.

A empresa mantém canais de denúncia anônima disponíveis em seu site oficial e nas Centrais de Relacionamento.