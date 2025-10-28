Suspeito de assassinar entregador por aplicativo é preso em Nazaré da Mata

Homem confessou o crime, motivado por desentendimento em uma festa há quase dois anos; com ele, polícia apreendeu o revólver usado na ação

Foi preso nesta segunda-feira (27) o suspeito de assassinar o entregador por aplicativo, Victtor Miguel, de 23 anos, morto a tiros na varanda de uma casa, no bairro de Nova Vicência, em Vicência, Zona da Mata Norte de Pernambuco, em agosto deste ano.



O envolvido, identificado como Riquelme, também de 23 anos, foi localizado e detido por equipes do Malhas da Lei e do Grupo de Apoio Tático Itinerante (GATI) da Polícia Militar, dentro da própria residência, no bairro de Cinco Corações, em Nazaré da Mata.



De acordo com o delegado Thiago Henrique, titular da Delegacia de Nazaré da Mata, o suspeito confessou o crime, que teria sido motivado por um desentendimento ocorrido durante uma festa há quase dois anos.



Após a briga, Riquelme chegou a ser preso por tráfico de drogas em Vicência. Ao sair da prisão, ele teria adquirido um revólver calibre 38 e passou a monitorar a vítima. Na manhã do dia 10 de agosto, segundo a investigação, o suspeito esperou o momento oportuno e executou Victtor Miguel.



Durante a prisão, os policiais apreenderam a arma usada no crime.



Após ser interrogado, Riquelme foi encaminhado, na manhã desta terça-feira (28), para audiência de custódia.



Ainda segundo o delegado, contra o suspeito havia dois mandados de prisão preventiva em aberto. Além do cumprimento das ordens judiciais, ele também foi autuado em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.