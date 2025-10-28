TT Coral 2025 une ex-jogadores, influenciadores e torcedores em uma competição cheia de resenha no Arruda
Evento chega a sua oitava edição e será realizado no sábado, dia 1º de novembro, das 8h às 19h, no estádio do Santa Cruz
Publicado: 28/10/2025 às 10:14
TT Coral chega a sua 8ª edição em 2025 (TTCoral/Divulgação)
Competição que une paixão, futebol raiz e muita resenha, o TT Coral chega a sua 8ª edição repleta de novidades. A edição 2025 será realizada no dia 1º de novembro, no próximo sábado, no estádio do Arruda. Ex-jogadores que fizeram história no Santa Cruz vão atuar ao lado dos torcedores inscritos nos 10 times, comandados por influenciadores/presidentes. Será resenha o dia inteiro, das 8h às 19h. Todos em busca as Santaça da Super League TT Coral.
“Dentro do nosso lema de sempre procurar melhorar o evento, temos muitas novidades este ano. São 10 ex-jogadores do Santa Cruz, alguns estreando como André Dias, Raul e Wesley, e outros de volta, como Renatinho, Danny Morais. Além disso, contamos com 10 influenciadores, representantes da mídia, redes sociais, da música, que vão participar também e são os presidentes das SAFS dos times. O torneio será pela primeira vez no Arruda, com transmissão ao vivo no YouTube, com sete câmeras e VAR. Temos também pela primeira vez um parceiro internacional para os uniformes, a Kappa, além Parque de Alimentação e Área Kids para a família”, destacou um dos diretores do evento, Frederico Dias.
AÇÃO SOCIAL
Além da parte festiva, a competição também tem um cunho social. No dia do evento, atletas, familiares e parceiros envolvidos no Torneio TT Coral doam alimentos não perecíveis que são enviados para instituições de caridade. Em 2024, a doação foi superior a meia tonelada de alimentos e o Lar de Clara, projeto que ajuda na educação de crianças e adolescentes, foi beneficiado.
SERVIÇO
TT Coral 2025
Data: 1º de novembro (sábado)
Horário: Das 8h às 19h
Local: Estádio do Arruda
10 times (ex-jogadores do Santa Cruz, influenciadores e torcedores)
180 inscritos
HISTÓRIA
Mais que futebol: uma experiência original e apaixonada
Fruto da ideia de um grupo de amigos tricolores apaixonados pelo Santa Cruz, o TT Coral nasceu em 2018 com uma proposta única: juntar futebol, irreverência e história do clube em um só evento. Desde então, o torneio cresceu, se profissionalizou, mas sem perder a essência da resenha raiz.
Esse ano, o anúncio oficial das inscrições já foi um espetáculo à parte, com direito à aparição de um "sheik árabe" em alusão à SAF e aos rumores de investimentos no clube – uma pitada de bom humor e criatividade, marca registrada do evento.
Identidade coral e criatividade
Todos os times do TT Coral são inspirados na história e nos símbolos do Santa Cruz. O nome de cada equipe traz referências diretas ao clube, com uniformes personalizados e escudos que resgatam a força da torcida e o amor pela camisa. Na edição de 2024, o campeão foi o Jamaicoral, em um torneio com o tema Copa América.
Transmissão ao vivo
A edição 2025 será novamente transmitida ao vivo pelo YouTube, permitindo que toda a torcida coral acompanhe os lances, a emoção e a rivalidade saudável entre os times. Em 2024, foram 140 participantes e a expectativa para esse ano é ainda maior.
Presenças ilustres e conexão com a história
Mais uma vez, ex-atletas históricos do Santa Cruz marcarão presença no evento. Eles estarão em campo, nas arquibancadas e nos bastidores, trazendo sua experiência e reforçando a conexão entre passado e presente do clube. Um momento simbólico de reverência à trajetória tricolor.
Muito mais que futebol
O TT Coral é mais que um torneio: é um ponto de encontro da torcida apaixonada do Santa Cruz. Um evento que emociona, conecta e eterniza a essência coral através de momentos únicos – dentro e fora das quatro linhas.