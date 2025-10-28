TT Coral 2025 une ex-jogadores, influenciadores e torcedores em uma competição cheia de resenha no Arruda

Evento chega a sua oitava edição e será realizado no sábado, dia 1º de novembro, das 8h às 19h, no estádio do Santa Cruz

TT Coral chega a sua 8ª edição em 2025 (TTCoral/Divulgação)

Competição que une paixão, futebol raiz e muita resenha, o TT Coral chega a sua 8ª edição repleta de novidades. A edição 2025 será realizada no dia 1º de novembro, no próximo sábado, no estádio do Arruda. Ex-jogadores que fizeram história no Santa Cruz vão atuar ao lado dos torcedores inscritos nos 10 times, comandados por influenciadores/presidentes. Será resenha o dia inteiro, das 8h às 19h. Todos em busca as Santaça da Super League TT Coral.

Nomes como Renatinho, André Dias, Thiago Costa, Bruno Moraes (General), Raul, Thiago Cunha, Wesley, Sandro Manoel, Danny Morais e Roberto já confirmaram presença. Entre os influenciadores, teremos Rafa Lira, Brega Bregoso, Thiago Tavares (Chacota), MC Maneirinho, Hermes, Shitbol Coral, Cannibal, Elizeu, Rafa Patrício e Biel Vitor. Ao todo, 180 jogadores envolvidos, entre ex-atletas, influenciadores e torcedores.

“Dentro do nosso lema de sempre procurar melhorar o evento, temos muitas novidades este ano. São 10 ex-jogadores do Santa Cruz, alguns estreando como André Dias, Raul e Wesley, e outros de volta, como Renatinho, Danny Morais. Além disso, contamos com 10 influenciadores, representantes da mídia, redes sociais, da música, que vão participar também e são os presidentes das SAFS dos times. O torneio será pela primeira vez no Arruda, com transmissão ao vivo no YouTube, com sete câmeras e VAR. Temos também pela primeira vez um parceiro internacional para os uniformes, a Kappa, além Parque de Alimentação e Área Kids para a família”, destacou um dos diretores do evento, Frederico Dias.

AÇÃO SOCIAL

Além da parte festiva, a competição também tem um cunho social. No dia do evento, atletas, familiares e parceiros envolvidos no Torneio TT Coral doam alimentos não perecíveis que são enviados para instituições de caridade. Em 2024, a doação foi superior a meia tonelada de alimentos e o Lar de Clara, projeto que ajuda na educação de crianças e adolescentes, foi beneficiado.

SERVIÇO

TT Coral 2025

Data: 1º de novembro (sábado)

Horário: Das 8h às 19h

Local: Estádio do Arruda

10 times (ex-jogadores do Santa Cruz, influenciadores e torcedores)

180 inscritos

HISTÓRIA

Mais que futebol: uma experiência original e apaixonada

Fruto da ideia de um grupo de amigos tricolores apaixonados pelo Santa Cruz, o TT Coral nasceu em 2018 com uma proposta única: juntar futebol, irreverência e história do clube em um só evento. Desde então, o torneio cresceu, se profissionalizou, mas sem perder a essência da resenha raiz.

Esse ano, o anúncio oficial das inscrições já foi um espetáculo à parte, com direito à aparição de um "sheik árabe" em alusão à SAF e aos rumores de investimentos no clube – uma pitada de bom humor e criatividade, marca registrada do evento.

Identidade coral e criatividade

Todos os times do TT Coral são inspirados na história e nos símbolos do Santa Cruz. O nome de cada equipe traz referências diretas ao clube, com uniformes personalizados e escudos que resgatam a força da torcida e o amor pela camisa. Na edição de 2024, o campeão foi o Jamaicoral, em um torneio com o tema Copa América.

Transmissão ao vivo

A edição 2025 será novamente transmitida ao vivo pelo YouTube, permitindo que toda a torcida coral acompanhe os lances, a emoção e a rivalidade saudável entre os times. Em 2024, foram 140 participantes e a expectativa para esse ano é ainda maior.

Presenças ilustres e conexão com a história

Mais uma vez, ex-atletas históricos do Santa Cruz marcarão presença no evento. Eles estarão em campo, nas arquibancadas e nos bastidores, trazendo sua experiência e reforçando a conexão entre passado e presente do clube. Um momento simbólico de reverência à trajetória tricolor.

Muito mais que futebol

O TT Coral é mais que um torneio: é um ponto de encontro da torcida apaixonada do Santa Cruz. Um evento que emociona, conecta e eterniza a essência coral através de momentos únicos – dentro e fora das quatro linhas.