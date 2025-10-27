Três hospitais do Recife passam a integrar programa Agora Tem Especialistas

Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip) (Divulgação)

Três instituições de saúde do Recife, o Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), a Santa Casa de Misericórdia e a Hapvida, oficializaram, nesta segunda-feira (27), a adesão ao programa Agora Tem Especialistas, do governo federal.

A iniciativa, coordenada pelo Ministério da Saúde, tem como objetivo ampliar o número de atendimentos e reduzir o tempo de espera por consultas e cirurgias especializadas no Sistema Único de Saúde (SUS).

Os novos termos de adesão foram firmados em parceria com a Prefeitura do Recife e contemplam dois componentes do programa, sendo o Crédito Financeiro, no caso do IMIP e da Santa Casa, e o Ressarcimento ao SUS, no caso da Hapvida. Com isso, parte dos tributos de instituições privadas e filantrópicas que seriam destinados à União passa a ser revertida diretamente em mais serviços especializados e procedimentos cirúrgicos regulados pelo SUS.

A medida permite que a população tenha acesso mais rápido a consultas, exames e cirurgias de média e alta complexidade.

Criado pelo Ministério da Saúde, o Programa Agora Tem Especialistas integra um conjunto de ações voltadas à melhoria da atenção especializada no país. Entre as iniciativas estão a ampliação de mutirões de saúde, a utilização de unidades móveis (carretas de atendimento), a aquisição de transporte sanitário e o fortalecimento da Telessaúde, que amplia o atendimento remoto e reduz a necessidade de deslocamento dos pacientes.