Mutirão do SUS em Pernambuco realiza 682 atendimentos em hospitais universitários

Sistema Único de Saúde (SUS) (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O mutirão nacional de atendimentos do Sistema Único de Saúde (SUS), realizado no último sábado (13), resultou em 682 procedimentos em Pernambuco, entre cirurgias eletivas, consultas com especialistas, exames e outros serviços. As ações ocorreram no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), no Recife, e no Hospital Universitário da Universidade Federal do Vale do São Francisco (HU-Univasf), em Petrolina.

O HC-UFPE concentrou o maior volume de atendimentos no estado, somando 483 procedimentos. Foram 45 cirurgias eletivas, 65 consultas e 373 exames e demais serviços. Já o HU-Univasf registrou 199 atendimentos, incluindo 14 cirurgias, 139 consultas e 46 exames e procedimentos.

A iniciativa integrou a segunda edição do mutirão promovido simultaneamente em 45 Hospitais Universitários Federais vinculados à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh), em parceria com o Ministério da Saúde (MS) e o Ministério da Educação (MEC), dentro do programa Agora Tem Especialistas.

Em todo o país, o balanço foi de 34.290 procedimentos. Ao todo, foram 1.666 cirurgias, 4.043 consultas e 28.581 exames e procedimentos. O resultado representa um aumento de 175% em relação à primeira edição, realizada em 5 de julho, quando foram feitos 1.060 procedimentos cirúrgicos, 1.244 consultas e 10.160 exames e terapias. O terceiro Dia E está previsto para dezembro.

Com foco em áreas prioritárias como oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia, o mutirão mobilizou mais de 4 mil profissionais da saúde e cerca de 900 estudantes, totalizando aproximadamente 5 mil pessoas.

Durante a ação, acompanhada no Distrito Federal pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o chefe do Executivo destacou o impacto da iniciativa. “Foram anos para construir a possibilidade de a gente fazer com que o povo mais pobre tenha direito a especialistas. É um milagre que está acontecendo neste país para fazer com que todo mundo seja tratado em igualdade de condições. A doença não espera. Com esse programa, a ideia é oferecer o atendimento na qualidade que o povo precisa”, afirmou.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, classificou a mobilização como “o maior mutirão nacional já realizado na história do SUS, não só pela quantidade, mas também pela diversidade dos atendimentos, incluindo cirurgias complexas e exames como tomografias, ressonâncias e ultrassonografias”.

Na mesma linha, o ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que a ação representa dignidade e oportunidade para pacientes que aguardam meses por procedimentos. “Mobilizamos 45 hospitais universitários públicos do SUS. É a maior rede de hospitais públicos do Sul Global”, disse.

O presidente da Ebserh, Arthur Chioro, reforçou o compromisso de ampliar o alcance dos hospitais universitários: “Não apenas vamos realizar três grandes mutirões, mas também aumentar a produção cirúrgica em 40%”.

Com resultados acima do esperado, o programa segue como uma das principais estratégias do governo federal para reduzir filas e acelerar o acesso a serviços especializados no SUS.