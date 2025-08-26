Pernambuco vai receber 17 médicos especialistas pelo programa Agora Tem Especialistas

Os profissionais estarão em atendimento a partir de setembro, anunciou o Ministério da Saúde

Ao todo, serão 501 médicos distribuídos pelo programa no país (Foto: Divulgação/MS)

Pernambuco vai receber 17 médicos especialistas em diferentes áreas de atuação por meio do programa Agora Tem Especialistas, do governo federal. O anúncio foi feito nesta terça-feira (26) pelo Ministério da Saúde. Ao todo, serão 501 médicos atuando em todo o país pela iniciativa.

Distribuídos em 212 municípios dos 26 estados e do Distrito Federal, eles serão destinados a regiões onde há falta desses profissionais. O Nordeste recebe 260 profissionais com especialidades como cirurgia geral, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia.

- Ceará (64 médicos)

- Bahia (48 médicos)

- Maranhão (43 médicos)

- Rio Grande do Norte (32 médicos)

- Piauí (27 médicos)

- Pernambuco (17 médicos)

- Paraíba (14 médicos)

- Alagoas (10 médicos)

- Sergipe (5 médicos)

Do total de médicos selecionados, 67% vão reforçar o atendimento no interior do Brasil em especialidades. Considerando as regiões remotas do país, 25,7% atuarão em áreas classificadas como de alta ou muito alta vulnerabilidade; 20% na região da Amazônia Legal; e 9% em áreas de fronteira.

Os profissionais estarão distribuídos em 258 hospitais, policlínicas, centros de apoio diagnóstico e outras unidades da rede pública nas cinco regiões do país.

“Precisamos de iniciativas ousadas como o Mais Médicos Especialistas, que vai garantir, pela primeira vez, a atuação de profissionais especialistas no SUS e reduzir o tempo de espera da população por atendimento. Com esse reforço, estados e municípios, que já tinham um grande investimento no serviço, terão suprida a necessidade de especialistas, ampliando o acesso e fortalecendo a rede pública de saúde”, comentou o ministro Alexandre Padilha, em coletiva que anunciou o resultado da seleção.

A iniciativa atraiu o interesse de 993 médicos especialistas, que se inscreveram. Desse total, 501 já vão iniciar o atendimento a partir de setembro. Outros 400 profissionais não selecionados nesta primeira chamada ficam em lista de espera, podendo concorrer a outras oportunidades em uma segunda etapa.

Do total de profissionais, 131 (26%) trabalhavam anteriormente apenas em hospitais privados e passarão a atuar na rede pública pela primeira vez. Dados do Demografia Médica de 2025 apontam que hoje a maior concentração de médicos especialistas está na rede privada de saúde. Apenas 10% atendem o SUS exclusivamente.

Do total de selecionados, 75% serão destinados a hospitais públicos para a realização de cirurgias, internações e tratamentos, como radioterapia e quimioterapia. Outros 18% serão alocados em ambulatórios, onde farão consultas e exames, como endoscopia, ecocardiograma, colonoscopia, colposcopia e ultrassonografia. Os demais profissionais atuarão em unidades de apoio diagnóstico e terapêutico.

Cursos para atuação no SUS

Para atuarem no SUS, os médicos selecionados contam com 16 cursos de aprimoramento em áreas como cirurgia, ginecologia, anestesiologia e otorrinolaringologia. Os selecionados contarão com uma bolsa-formação de até R$ 20 mil, valor definido conforme a vulnerabilidade social e sanitária dos locais onde vão atuar. Os cursos terão duração de 12 meses.

