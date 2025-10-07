PM apreende drogas escondidas em cemitério de Arcoverde

Segundo informações recebidas pela PM, um homem em liberdade condicional, concedida em audiência de custódia, estaria liderando o tráfico local, usando o cemitério como esconderijo das drogas.

O caso aconteceu no Cemitério Municipal São Miguel, em Arcoverde (Foto: Reprodução / Google Street View)

Policiais militares do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) apreenderam cerca de 1kg de maconha, 171 pedras de crack, 303 papelotes de cocaína, uma balança de precisão e diversos sacos plásticos usados para embalar drogas próximo às covas do Cemitério Municipal São Miguel, em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo as informações recebidas pela PM, um homem de 26 anos em liberdade condicional, concedida em audiência de custódia, estaria liderando o tráfico local, usando o cemitério, localizado na Avenida Pinto Campos, como esconderijo das drogas.

De acordo com a corporação, no momento da apreensão, que aconteceu no domingo (5), o suspeito não foi localizado. Porém, em diligências posteriores, a PM encontrou o suspeito, que negou a posse do material que estava dentro de três bolsas.

O suspeito autorizou a entrada dos policiais em sua residência, onde foram encontradas uma pequena quantidade de maconha e diversas embalagens iguais às encontradas no cemitério.

O suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Arcoverde para adoção das medidas legais cabíveis.

Por meio de nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que registrou a prisão em flagrante delito de um homem por tráfico de entorpecentes, deixando o suspeito à disposição da Justiça.

