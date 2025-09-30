Entorpecentes estavam enterrados em três baldes em uma baia do Sítio Joca Ferrado, em Surubim, no Agreste de Pernambuco; dois homens são apontados como responsáveis pelo local

PM apreende quase 100 kg de maconha em rinha de galo no Agreste (Divulgação/Ascom PMPE)

Quase 100 kg de maconha foram apreendidos pela Polícia Militar e pela Polícia Civil na noite desta segunda-feira (29), em Surubim, no Agreste de Pernambuco. A droga foi localizada no Sítio Joca Ferrado, onde funcionava uma rinha de galo de briga.

De acordo com a PM, a apreensão foi resultado de uma denúncia anônima. No local, os agentes encontraram três baldes enterrados em uma baia, contendo 118 tabletes de maconha, que totalizaram aproximadamente 100 kg do entorpecente.

Testemunhas informaram que o sítio pertencia a dois homens, que não estavam presentes no momento da operação. Eles já foram identificados pelo policiamento, mas seguem sem localização.

O material apreendido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Surubim.