Incêndio atinge imóvel em Casa Amarela, Zona Norte do Recife

Imagens do fogo consumindo um dos cômodos foram compartilhada nas rede sociais por moradores da localidade

Incêdnio atingiu primeiro andar da casa (Foto: Reprodução/Instagram)

Um incêndio atingiu o primeiro andar de uma residência na Rua Aratuba, no Córrego do Ouro, no bairro de Casa Amarela, Zona Norte do Recife, na tarde desta segunda-feira (27). Imagens compartilhadas em redes sociais mostram uma fumaça densa saindo do imóvel.

Na gravação também é possível ver que a casa fica ao lado de um poste repleto de fiações. Outros registros mostram a chegada do Corpo de Bombeiros, que deslocou três viaturas de combate ao incêndio, uma de resgate e outra de comando operacional. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do Recife também esteve no local.

Moradores da vizinhança reuniram-se nas proximidades do imóvel para verificar as chamas, que consomem um dos cômodos e o telhado. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas.

