O incêndio teve inicio por volta das 2h da madrugada desta sexta-feira (10), na comunidade do Cardozo; Os Bombeiros estiveram no local e conseguiram controlar as chamas

Incêndio atinge padaria na Madalena, Zona Oeste do Recife (Reprodução/TV Guararapes)

Um incêndio atingiu uma padaria localizada na comunidade do Cardozo, no bairro da Madalena, Zona Oeste do Recife, na madrugada desta sexta-feira (10). Não houve feridos.

De acordo com as informações, o fogo teve início por volta das 2h. Moradores perceberam as chamas no interior do estabelecimento e acionaram os proprietários. Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, vizinhos tentaram conter o incêndio utilizando baldes de água.

As primeiras informações indicam que o fogo pode ter começado nos fundos do local, na área onde funcionava o açougue, possivelmente devido a um curto-circuito em equipamentos elétricos.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco foi acionado por volta das 3h e enviou quatro viaturas para o local. As equipes controlaram o incêndio no piso térreo, evitando que as chamas se propagassem para outros pavimentos ou imóveis vizinhos.

Não houve registro de vítimas. A Defesa Civil também foi acionada, e o imóvel ficou sob responsabilidade dos proprietários.