Apartamento é parcialmente destruído por incêndio no Cordeiro; uma pessoa recebe atendimento

Chamas teriam sido causadas por um carregador de celular. Moradora não estava no impovel no momento do incêndio

Prédio atingido por incêndio fica no bairro do Cordeiro (Foto: Melissa Fernandes/DP Foto)

Um incêndio atingiu um apartamento localizado no 22º andar do Edf. Maria Nina e Maria Nara, no bairro Cordeiro, Zona Oeste do Recife, e deixou um quarto do imóvel completamente destruído na noite desta segunda-feira (20). As chamas assustaram os moradores das duas torres e chamaram a atenção de quem passava pelo local.

“Houve uma destruição parcial, o quarto, onde provavelmente começou o fogo, foi totalmente destruído. O gesso e o reboco foram comprometidos. Nos outros cômodos, o dano foi causado principalmente pela fumaça. Televisores e alguns equipamentos derreteram por causa do calor, mas não houve chamas nesses ambientes, apenas o calor intenso”, explica o major Lamartini, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco.

De acordo com ele, a moradora do apartamento havia saído para caminhar e, quando voltou, encontrou o apartamento em chamas. “Tivemos um atendimento no local de um morador que tentou fazer o primeiro combate ao fogo, inalou bastante fumaça e acabou desmaiando. Foi atendido por nossa equipe, mas recusou o encaminhamento ao hospital”, destaca o major.

Ainda de acordo com ele, “o apartamento ficou muito destruído, então é necessária uma perícia para determinar as causas. Como se trata de um imóvel particular, cabe à proprietária solicitar a perícia.”

A proprietária do apartamento, que aluga o imóvel, não quis gravar entrevista, mas afirma que está abalada com a situação e que ficou mal ao saber que o apartamento não estava próprio para moradia após o incidente.

As causas do incêndio ainda são investigadas. Os moradores das torres foram surpreendidos com os gritos e com a queda de energia abrupta. “Os vizinhos começaram a gritar ‘tá pegando fogo!’, e todo mundo no grupo do condomínio avisando. Aí descemos correndo pelas escadas. Meu andar é o 19º, e o incêndio foi no 22º. Eu vi muita fumaça preta subindo. Aí não pensei duas vezes e desci logo. O pessoal disse que deixaram o carregador na tomada, sem o celular, e o cabo ficou em cima do colchão. Aí deu faísca e o colchão pegou fogo”, relata o empresário Romero Lima, de 34 anos.