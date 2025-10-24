Grande Recife terá novos batalhões da PM, delegacias e unidades de bombeiros, diz governo

Portaria da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE) divulgou, no Diário Oficial desta quarta (23), a expulsão do ex-sargento da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) (Foto: Arquivo/SDS)

O governo de Pernambuco anunciou, nesta sexta (24), que vai construir quatro novos batalhões da Polícia Militar no Grande Recife.

Também anunciou a construção de novas unidades para o Corpo de Bombeiros e delegacias da Polícia Civil .

A meta do estado, segundo comunicado divulgado por nota, serão construídos os seguinte batalhões da PM:

18º BPM do Cabo do Santo Agostinho;

29º BPM de Camaragibe;

Batalhão de Policiamento Turístico no Recife (BPTur), com sede no Recife Antigo;

Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA), com sede em Igarassu.

O Corpo de Bombeiros terá um Grupamento Marítimo (Gbmar), em Jaboatão dos Guararapes, e um Grupamento de Atendimento Pré-hospitalar (GBAPH), em Olinda.

A Polícia Civil também vai receber dois novos equipamentos no Grande Recife.

Haverá uma delegacia no Recife e outra em Abreu e Lima.

Segundo o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, a escolha das localidades para a implantação dos equipamentos levou em consideração áreas consideradas estratégicas, densidade populacional e quantitativo de ocorrências criminais.