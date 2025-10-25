Acidente de trânsito complica tráfego na Av. Domingos Ferreira

Os bombeiros foram acionados por volta das 16h45. Duas vítimas foram socorridas pelo serviço de urgência, ambas conscientes e orientadas.

Acidente aconteceu na Av. Domingos Ferreira, em Boa Viagem. (Thuanne Tenório/Cortesia)

A Avenida Domingos Ferreira, no bairro de Boa Viagem, apresentou trânsito lento na tarde deste sábado (25) por conta de um acidente de trânsito. Imagens feitas por moradores da área indicam que o carro envolvido no acidente teria colidido com palmeiras e um poste de iluminação, que foram vistos no chão da pista.

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) foi acionado por volta das 16h45, deslocando duas viaturas para o local. De acordo com a corporação, duas vítimas foram socorridas pelo serviço de urgência, ambas conscientes e orientadas. Uma delas, um homem de 49 anos, foi socorrido pelos Bombeiros, e a outra foi conduzida pelo Samu.