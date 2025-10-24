Sorteio para escolas técnicas estaduais provoca reação em rede social: "Educação não é jogo de azar"

Biblioteca de escola onde o professor Dimas Vieira atua (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

A decisão do Governo de Pernambuco de adotar o sorteio público eletrônico como forma de seleção para ingresso nas Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) em 2025 gerou forte repercussão e revolta entre internautas, estudantes e pais. A medida, anunciada nesta quinta-feira (23) pela Secretaria de Educação e Esportes (SEE), substitui o tradicional processo seletivo com provas por um sorteio, sob o argumento de promover “equidade na distribuição das vagas”.

O edital prevê 9.891 vagas em 29 cursos técnicos integrados ao Ensino Médio, distribuídas entre as 56 ETEs existentes no estado. As inscrições ocorrem entre 28 de outubro e 7 de novembro, pelo site www.educacao.pe.gov.br. O sorteio está marcado para 17 de novembro, e o resultado final será divulgado no dia 24 do mesmo mês.

Segundo a SEE, 80% das vagas serão reservadas a estudantes que cursaram integralmente os anos finais do ensino fundamental em escolas públicas, e metade dessas vagas será destinada a candidatos com renda familiar de até 1,5 salário-mínimo per capita. O governo justifica que o novo formato “garante acesso mais igualitário e evita desigualdades entre alunos de diferentes redes de ensino”.

Mas, nas redes sociais, o tom foi de indignação. Comentários de estudantes e familiares se multiplicaram em críticas à nova forma de ingresso, apontando desrespeito ao mérito e ao esforço dos jovens que se preparavam há meses para a seleção. “Educação não é jogo de azar, não é feita de sorte. Estudar e ser aprovado em um processo seletivo é ter o reconhecimento legítimo do mérito e do esforço”, escreveu uma internauta. “Selecionar estudantes por meio de sorteio é um tremendo desrespeito com aqueles que vêm se preparando para este momento ao longo de todo o Ensino Fundamental.”

Outros comentários apontaram que o sorteio desvaloriza a dedicação e desestimula o aprendizado. “É lamentável ver um processo seletivo tão importante ser definido por sorteio. Tantos alunos se prepararam com esforço, dedicação e disciplina, acreditando no mérito e na oportunidade de mostrar o quanto estudaram. A educação deveria valorizar o esforço, não a sorte”, publicou outro usuário.

A insatisfação ganhou força principalmente entre famílias que veem nas ETEs uma oportunidade de ascensão social e ingresso qualificado no mercado de trabalho. Para muitos, o modelo anterior baseado em provas representava reconhecimento e mérito.

O sentimento de frustração foi reforçado por quem via o ingresso nas escolas técnicas como um sonho possível. “Muitos enxergam o ensino técnico como forma de transformar suas vidas, de conseguir um salário digno. Mas agora o futuro estará decidido por sorteio? Que equidade é essa?”, questionou um comentário amplamente replicado.

Devido à reação negativa, o Governo de Pernambuco, por meio da Secretaria de Educação, informa que o edital do processo seletivo das Escolas Técnicas Estaduais (ETEs) será republicado na edição do Diário Oficial deste sábado, 25, mantendo a prova de admissão como forma de ingresso.