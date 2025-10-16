Imagens que circulam pelas redes sociais mostram estudantes em frente a ETE Maximiano Accioly Campos, que fica no bairro de Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana

Alunos protestam por qualidade da merenda em escola técnica de Jaboatão (Reprodução/Redes sociais)

cAlunos da Escola Técnica Estadual (ETE) Maximiano Accioly Campos, localizada no bairro de Engenho Velho, em Jaboatão dos Guararapes, Região Metropolitana, realizaram uma manifestação na manhã desta quinta-feira (16) em frente à unidade de ensino. O protesto ocorreu após denúncias sobre a presença de larvas e pedras na merenda escolar.

Imagens registradas por estudantes e divulgadas nas redes sociais mostram um grupo concentrado na frente do portal da instituição de ensino, situada na Avenida General Manoel Rabelo. Os manifestantes pedem melhorias na qualidade da alimentação oferecida aos alunos.

Em nota, a Secretaria Estadual de Educação (SEE) informou que uma equipe técnica de nutricionistas esteve, nesta quinta-feira (16), na ETE Maximiano Accioly Campos para apurar as denúncias.

Segundo o órgão, será realizada uma reunião com estudantes, a gestão escolar e o conselho escolar, além de uma nova inspeção detalhada no estoque e nas instalações da cozinha.

A SEE ressaltou que, na última vistoria, realizada na terça-feira (14), o ambiente estava limpo, organizado e em conformidade com as normas sanitárias. A secretaria afirmou ainda que realiza inspeções técnicas regulares e capacitações com as agentes de alimentação escolar, como parte da política de garantia da qualidade e segurança da merenda servida na rede estadual.

O órgão informou que as visitas de nutricionistas estão sendo intensificadas dentro do Programa de Alimentação Escolar e reforçou o compromisso em assegurar refeições seguras e adequadas aos estudantes.