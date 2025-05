Estado ganha nova unidade de programa de inovação e tecnologia em escolas

Governadora Raquel Lyra inaugurou novo Espaço CRIA/Foto: Governo de Pernambuco

Uma nova unidade do programa Espaço CRIA (criação, inovação e aprendizagem) foi inaugurada, nesta quarta (30), pelo Governo de Pernambuco.

Ela fica na Escola Técnica Estadual (ETE) Almirante Soares Dutra, em Santo Amaro, na área central do Recife.

Com esse espaço, os estudantes mantêm o contato direto com tecnologias de ponta, como impressoras 3D, kits de robótica, microcontroladores, softwares de programação, eletrônica básica e cortadoras laser.





"Inovação, ciência e tecnologia são fundamentais para qualquer profissão. Precisamos fortalecer espaços como esse que dialoguem com as exigências do mercado, para que a gente possa garantir que os nossos alunos sejam felizes e animados com o futuro. O Espaço CRIA é um ambiente de inovação e tecnologia onde trabalhamos com bolsas de monitoria para os professores e os alunos e que, além de trabalhar com tecnologia, garantimos também o trabalho em equipe, a solução de desafios e tudo que o mercado exige de cada um de nós", destacou a governadora Raquel Lyra.

Estrutura





Cada escola participante conta com bolsas para dois professores, de R$ 1.500 cada, e quatro estudantes monitores, com R$ 700 cada, além de um valor de R$ 5 mil para custeio de projetos conectados às realidades e desafios das comunidades locais.





A secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Mauricélia Montenegro, ressaltou como a iniciativa pode fazer a diferença na rotina dos alunos e incentivar a inovação nas escolas.

"Trazemos equipamentos para que nossos alunos possam criar e trabalhar livremente. A gente sabe que no Brasil as estruturas curriculares do Ensino Médio são muito engessadas, e o Espaço CRIA é uma forma de trazer inovação, tecnologia e um ambiente onde os alunos possam se expressar e trabalhar de forma diferente", detalhou a titular da pasta.

Balanço

Atualmente, 28 unidades do Espaço CRIA estão em funcionamento, sendo 21 delas localizadas no interior do Estado.

Até o final de 2025, o número deve saltar para 83 escolas contempladas, com um investimento total de R$ 12 milhões, conforme promessa do governo.





"Estamos modelando e, na medida que a escola tenha infraestrutura adequada, o Espaço CRIA chega junto para que se tenha esse lugar perene de aprendizagem e inovação", afirmou o secretário de Educação, Gilson Monteiro.