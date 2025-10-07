Advogado é preso por violência doméstica e familiar no Recife

Segundo a Polícia Civil, o homem foi alvo de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Enfrentamento a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, nesta terça (7)

1ª Delegacia da Mulher do Recife (Foto: SDS-PE)

Um advogado de 86 anos foi preso por agentes da 1ª delegacia da Mulher do Recife, na Zona Norte, nesta terça (7).

Segundo a Polícia Civil, o homem foi alvo de um mandado de prisão expedido pela 3ª Vara de Enfrentamento a Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher.



Ele teria envolvimento com um estupro de vulnerável contra uma pessoa da própria família, uma idosa de 86, que tem problemas de saúde.



“Após a aplicação das medidas administrativas, ele foi encaminhado para a audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça”, disse a Polícia Civil, por meio de nota.



O nome do preso não foi divulgado oficialmente pela polícia.



Informações extraoficiais dão conta de que ele foi identificado como José Hugo dos Santos.



O que aconteceu



A prisão aconteceu por volta das 8h30, ao entrar em uma clínica na área central do Recife.



Ele é acusado de violência doméstica, abuso sexual, além de violência patrimonial.



O inquérito foi aberto em setembro deste ano, após uma das filhas fazer a denúncia.



Ela informou que o advogado transferiu dinheiro da esposa para a própria conta bancária.



Sete pessoas foram ouvidas na investigação. O advogado foi levado ara a delegacia, no Rosarinho, e ficou em silêncio.



O que diz a OAB



Representante da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-PE), Romão Ulisses esteve na delegacia para acompanhar como foi efetuada a prisão.



“Ele vai responder ao processo em prisão domiciliar, usando tornozeleira”, disse Ulisses.