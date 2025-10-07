Cinco pessoas são presas em Pernambuco por esquema de falsificação de bebidas alcoólicas

A Polícia Civil prendeu três pessoas em Garanhuns e duas no Recife

Fábrica de bebidas falsificadas em Garanhuns (Foto: PCPE)

Três homens foram presos em flagrante em Garanhuns, no Agreste, e dois no Recife, na segunda-feira (6) por suspeita de fabricar e comercializar bebidas alcoólicas falsificadas. As prisões ocorreram em meio à crise de intoxicações por metanol em bebidas adulteradas no Brasil.

Em Garanhuns, a polícia encontrou um galpão no bairro Aloísio Pinto, de onde vinham ruídos e forte odor de álcool. No ambiente, foram localizados suspeitos realizando o envase e o lacre artesanal de garrafas com líquidos de aparência e cheiro semelhantes a bebidas destiladas. Segundo informações preliminares, o material seria distribuído no comércio local e em municípios vizinhos.

“A equipe prosseguiu com as diligências e encontrou um segundo depósito, situado no bairro Viana Moura, onde foram apreendidos lacres, tonéis de álcool e materiais utilizados na falsificação. No total, a operação resultou na apreensão de aproximadamente 1.500 garrafas, além de recipientes e equipamentos empregados na produção”, contou o delegado Victor Hugo.

No local, foi constatada total ausência de controle sanitário. “Constatamos uma fábrica clandestina de bebidas destiladas, funcionando em condições totalmente inadequadas do ponto de vista da vigilância sanitária e da higiene. O ambiente era bem sujo e armazenava grandes tanques com líquidos incolores e odor característico de álcool. Havia ainda centenas de garrafas antigas e caixas de marcas conhecidas, como Montilla e Dreher, prontas para distribuição”, explicou o perito Kleber Rosalvo Alencar Cardoso, da Unidade de Polícia Científica do Agreste Meridional.

Ele ainda destacou que o espaço tinha risco de incêndio e de contaminação ambiental por conta da quantidade de “álcool e papel armazenados, com condições propícias para a proliferação de insetos e roedores”. Foram apreendidas 1,5 mil garrafas falsificadas.

Os materiais coletados no galpão serão encaminhados ao Laboratório de Química Forense, no Recife, onde passarão por análise técnica para determinar o teor alcoólico e identificar a presença de substâncias tóxicas, como o metanol. Já os suspeitos foram levados para a delegacia da cidade e as investigações continuam.

Recife

Na capital, dois homens foram detidos em flagrante em uma fábrica clandestina de bebidas alcoólicas em San Martin, na Zona Oeste. A prisão da dupla foi convertida em preventiva.

Os envolvidos foram identificados como Bruno Eleotério Mendes e Carlos Henrique Souza de Arruda e presos pelos crimes de falsificação de produto alimentício (bebida alcoólica), crime contra as relações de consumo, concorrência desleal e uso indevido de marca empresarial e por crimes contra a ordem tributária.

