Mulher morre atropelada por caminhão em Camaragibe enquanto descarregava produtos

Acidenet atraiu a atenção de moradores do local, que acionaram o Samu (Foto: Reprodução/Instagram)

Uma mulher de 64 anos morreu após ser atropelada por um caminhão nas proximidades da Rua Itapissuma, no bairro Santa Mônica, em Camaragibe, no Grande Recife, na tarde desta quinta-feira (23). Informações preliminares indicam que o caminhão desceu a via e atingiu uma kombi e a vítima.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Samu e do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local da ocorrência. Segundo informações do marido da vítima, ele estava descarregando alguns materiais da kombi para entregar em um pequeno comércio quando o caminhão desceu a via sem controle, bateu na kombi e em seguida atropelou a vítima.

A idosa morreu no momento do acidente por conta do impacto. A família dela compareceu ao local e a área do acidente foi interditada. Em imagens que circulam nas redes é possível ver populares na rua onde o caso aconteceu e a viatura do Samu e da PM.