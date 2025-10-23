° / °
ACIDENTE

Mulher morre atropelada por caminhão em Camaragibe enquanto descarregava produtos

A vítima, identificada como Aidê, foi atingida pelo veículo no bairro santa Mônica

Diario de Pernambuco

Publicado: 23/10/2025 às 19:10

Acidenet atraiu a atenção de moradores do local, que acionaram o Samu/Foto: Reprodução/Instagram

Uma mulher de 64 anos morreu após ser atropelada por um caminhão nas proximidades da Rua Itapissuma, no bairro Santa Mônica, em Camaragibe, no Grande Recife, na tarde desta quinta-feira (23). Informações preliminares indicam que o caminhão desceu a via e atingiu uma kombi e a vítima.

Equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Samu e do Instituto de Medicina Legal (IML) estiveram no local da ocorrência. Segundo informações do marido da vítima, ele estava descarregando alguns materiais da kombi para entregar em um pequeno comércio quando o caminhão desceu a via sem controle, bateu na kombi e em seguida atropelou a vítima.

A idosa morreu no momento do acidente por conta do impacto. A família dela compareceu ao local e a área do acidente foi interditada. Em imagens que circulam nas redes é possível ver populares na rua onde o caso aconteceu e a viatura do Samu e da PM.

 

