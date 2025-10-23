CNH sem autoescola: protesto contra proposta deixa trânsito lento no Recife

Protesto de instrutores de autoescola deixa trânsito lento sentido Zona Sul do Recife (Melissa Fernandes/DP)

O trânsito no sentido da Zona Sul do Recife, da Avenida Agamenon Magalhães, está sendo impactado nesta quinta-feira pela manifestação dos instrutores de autoescola, que cobram a manutenção da obrigatoriedade dos cursos para a obtenção da carteira nacional de habilitação (CNH). O congestionamento já provoca reclamações de motoristas que trafegam pela região.

Organizado pelos sindicatos da categoria, Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Pernambuco (SindCFC-PE) e Sindicato dos Trabalhadores, Diretores e Instrutores de Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado de Pernambuco (SINTRAINSTRU-PE), o protesto tem como pauta a oposição às novas regras em consulta pública pelo governo federal que podem tornar opcionais as aulas práticas em autoescola.

Os manifestantes concentraram-se, a partir das 10h, na Avenida Agamenon Magalhães, em frente à antiga Fábrica Tacaruna, ocupando parcialmente duas faixas de rolamento. O trajeto segue até o Polo Pina, na Zona Sul.