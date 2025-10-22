Servidores de São Lourenço são presos por envolvimento em assassinatos de mulher trans e de mulher

As prisões foram efetuadas durante a Operação Controle Urbano, nesta quarta (22). Por nota, a polícia disse que cumpriu mandados expedidos pela Justiça

Três homens e uma mulher foram presos, nesta quarta (22), por envolvimento em um duplo homicídio em São Lourenço da Mata, no Grande Recife, em 12 de setembro deste ano. Entre os presos estão servidores públicos municipais, que atuavam no controle urbano. Segundo informações, eles mataram uma mulher trans e uma mulher e divulgaram vídeos nas redes sociais.

As prisões foram efetuadas durante a Operação Controle Urbano, divulgada pelo G1. O nome é uma referência à secretaria à qual os servidores são vinculados. Não foram divulgadas informações sobre a motivação do crime.

Por meio de nota, a Polícia Civil informou que policiais da Divisão de Homicídios Metropolitana Norte (DHMN) deram cumprimento de mandado de prisão em desfavor de três homens e uma mulher pelo duplo homicídio consumado ocorrido no dia 12 de setembro deste ano, em São Lourenço da Mata.

Crime

As vítimas do duplo homicídio são uma mulher trans de 25 anos, conhecida como Rebeca, e uma mulher identificada por populares como Bruna. Os vídeos divulgados mostram as duas amarradas em uma área de mata, no bairro de Nova Tiúma.

Nas imagens, as vítimas aparecem imóveis e com hematomas extensos espalhados pelo corpo, o que dá indícios de espancamento sem possibilidade de defesa.

Em setembro, a polícia disse que as vítimas foram encontradas em via pública e chegaram a ser socorridas para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) não identificada.

O que diz a prefeitura

A prefeitura de São Lourenço da Mata informou que "manifesta profunda consternação diante de mais um crime bárbaro ocorrido na cidade".

Afirmou, ainda, que o crime tem indícios de participação de servidores públicos e que o município acompanha o caso de perto.