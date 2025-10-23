Pernambuco é o terceiro estado com menos guardas armadas do Brasil

Apenas 6,38% das corporações pernambucanas fazem uso de armas de fogo, índice inferior à média nacional (41,15%) e que coloca o estado atrás apenas de Rondônia (0%) e Rio de Janeiro (2,33%)

Guarda Municipal do Recife (ARQUIVO/DP)

Pernambuco ocupa o terceiro lugar entre os estados com menor percentual de guardas municipais armadas do país, segundo o Diagnóstico Nacional das Guardas Municipais, divulgado nesta quarta-feira (22) pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP). Apenas 6,38% das corporações pernambucanas fazem uso de armas de fogo, índice inferior à média nacional (41,15%) e que coloca o estado atrás apenas de Rondônia (0%) e Rio de Janeiro (2,33%).

O levantamento, o primeiro do tipo realizado no Brasil, foi conduzido pela Universidade Federal de Viçosa (UFV) em parceria com a Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). O estudo faz parte das ações do Programa Município Mais Seguro, que pretende investir R$ 171 milhões em municípios brasileiros para fortalecer as estruturas locais de segurança e ampliar a atuação das guardas municipais.

Em território pernambucano, 89 municípios possuem uma corporação desse tipo estruturada. Entre eles estão, por exemplo, Recife, Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Cabo de Santo Agostinho e Paulista, na Região Metropolitana; Vitória de Santo Antão, Carpina, Glória do Goitá, Escada, Palmares e Ribeirão, nas zonas da Mata Norte e Sul; Santa Cruz do Capibaribe, Caruaru e Garanhuns, no Agreste; Triunfo, Tabira, Serra Talhada e Orobé, no Sertão; entre outras. Esse número corresponde a 48,11% do total de municípios do estado. No entanto, apenas 47 responderam as perguntas para participar do diagnóstico realizado pelo Ministério.

Em todo o país, a pasta identificou a existência de 1.238 guardas municipais, mas só 678 participaram do levantamento. O Nordeste lidera em número absoluto de corporações: 653, o que representa 52,75% do total de efetivos do país. Por outro lado, o Sul (79,37%) e o Centro-Oeste (70,37%) concentram as maiores proporções de guardas armadas em relação ao número de corporações existentes.