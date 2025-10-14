PMs, guardas e manifestantes entram em confronto na frente da Prefeitura do Recife

Há informação de que uma mulher ficou ferida no tumulto. Imagens divulgadas em redes sociais mostram o tumulto entre representantes de um grupo que luta por moradia e os guardas, no fim da manhã desta terça (14)

Confronto envolveu manifestantes, PMs e guardas (Reprodução: Redes Sociais )

Uma confusão entre agentes da Guarda Municipal, policiais militares e manifestantes foi registrada, na manhã desta terça (14), na frente da Prefeitura, no cais do Apolo, na área central da cidade.

Há informação de que uma mulher ficou ferida no tumulto e foi levada para uma unidade hospitalar, em uma viatura da PM.

Segundo os manifestantes, a mulher, identificada como Sandra, levou um corte na cabeça, no meio do tumulto.

Imagens divulgadas em redes sociais mostram o tumulto entre representantes de um grupo que luta por moradia e os guardas e PMs.

É possível observar agentes e manifestantes em meio a agressões, no meio da rua.

Tudo começou quando manifestantes tentaram invadir a sede da prefeitura.

Alguns deles jogaram garrafas e pedaços de madeira nos guardas.

Os profissionais de segurança ficaram atrás de grades e chegaram a jogas spray de pimenta para tentar controlar a situação.

Os ânimos ficaram muito exaltados.

Profissionais da segurança também usaram cassetetes para impedir a derrubada das grades de proteção da sede da prefeitura.

O fato aconteceu no fim da manhã. Mais cedo representantes do Movimento dos Trabalhadores Por Moradia Digna fecharam a Avenida Martins de Barros, perto da Ponte Maurício de Nassau, em Santo Antônio.

Também houve protesto na Avenida Cruz Cabugá, na esquina da Avenida Norte, em Santo Amaro. O trânsito ficou muito complicado em várias partes da cidade.

Os manifestante são de uma comunidade chamada Menino Miguel, no Recife. Os manifestantes disseram que "só deixariam a área" após conversar com o prefeito João Campos (PSB).

Os manifestantes informaram que uma comissão dos movimentos sociais seria recebida na prefeitura para discutir as reivindicações.

O que diz a prefeitura

Por meio de nota, a Prefeitura do Recife disse que “mantém diálogo permanente com os movimentos sociais e está à disposição pra receber uma comissão de representantes do protesto para ouvir e avaliar suas demandas’.

Além disso, a atual afirmou que “ agestão executa a maior política habitacional da história da cidade e, nos últimos meses, começou as obras dos habitacionais Caranguejo Tabaiares, Comunidade do Bem 1 e 2, São José e Vila Aeronáutica 1 e 2, além de ter entregue o conjunto Papa Francisco”.

Por fim, informou que são mais de 5 mil unidades habitacionais viabilizadas desde 2021, entre obras concluídas, em andamento, aprovadas junto ao Governo Federal e garantidas na PPP Morar no Centro.