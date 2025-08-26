Mulher é agredida com socos e mordidas por companheiro dentro de carro em Caruaru

A vítima foi acolhida por moradores e o suspeito acabou detido pela Guarda Municipal

Suspeito foi detido pela Guarda Municipal de Caruaru na mesma noite do ocorrido (Foto: Guarda Municipal de Caruaru)

A Guarda Municipal (GM) de Caruaru, no Agreste de Pernambuco, prendeu um homem suspeito de agredir companheira com socos e mordidas no rosto no bairro Indianópolis na segunda-feira (25). Testemunhas relataram que as agressões ocorreram dentro de um veículo em que o casal estava.

De acordo com o relato da vítima, as agressões tiveram início logo após uma discussão dentro do carro em que eles estavam. Ela foi agredida com mordidas, socos na cabeça e puxões de cabelo e ainda relatou que o suspeito tentou obrigá-la a entrar em uma rua sem saída.

Ao chegar no local do crime, agentes da Guarda Municipal se depararam com o homem contido por moradores e a mulher acolhida em uma residência. O suspeito foi conduzido até a Delegacia da Mulher, no bairro Universitário, junto com a vítima. Lá, ele foi preso em flagrante.

A mulher foi encaminhada para UPA do Salgado.

Segundo caso no mesmo dia

Ainda na segunda-feira, uma mulher grávida foi agredida pelo companheiro no distrito de Jericó, em Triunfo, no Sertão do Pajeú. O suspeito chegou a ameaçá-la com uma arma de fogo em mãos.

A vítima também teria sido agredida com socos, puxões de cabelo e golpes na cabeça. Em um dos ataques, o companheiro chegou a jogá-la contra a parede. Ele foi preso por antes da PM.

