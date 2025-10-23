Rede particular: Procon-PE alerta para práticas abusivas sobre matrículas e material escolar

Segundo o órgão de proteção ao consumidor, o documento foi elaborado em resposta às reclamações mais frequentes recebidas de estudantes, pais e responsáveis.

Compra de lista de material escolar exige cuidados (Foto: Divulgação)

Uma nota técnica divulgada, nesta quinta (23), pelo Procon de Pernambuco alerta pais e responsáveis por alunos matriculados na rede particular para práticas abusivas na hora de matrículas e da compra de material escolar.

Um dos alertas de maior relevância trata sobre a retenção de documentos, em que a escola está obrigada a emitir documentos de transferência a qualquer momento que o aluno ou responsável solicitar, independentemente da situação de inadimplência.

Se recusar fornecer o histórico escolar ou outros documentos caracteriza uma prática abusiva e ilegal, sujeitando o fornecedor às sanções administrativas e legais cabíveis.

O documento aborda, também, as regras de cancelamento de matrícula e as taxas abusivas. O CDC estabelece que a retenção integral do valor pago pela matrícula é abusiva, e que a multa por cancelamento não pode exceder 20% do valor da matrícula, desde que respeitadas as regras de prazo estipuladas no documento. É igualmente vedada a cobrança de qualquer taxa que não resulte em vantagem adicional ao consumidor, como taxas de repetência ou de emissão da primeira via de documentos curriculares.

O documento esclarece que itens de uso coletivo, que não se vinculam diretamente às atividades pedagógicas individuais do aluno, como produtos de higiene e limpeza, materiais destinados à rotina administrativa, e materiais que não possuem vínculo pedagógico individual direto, não podem ser solicitados nas listas de material, conforme determina o Código Estadual de Defesa do Consumidor (Lei N.º 16.559/2019). Os custos relativos a esses materiais devem ser absorvidos e incluídos no cálculo da anuidade ou semestralidade.

Em caso de denúncia, dirija-se a uma de nossas unidades. Para dúvidas, ligue 0800 282 1512, ou denuncie pelo e-mail [email protected].

