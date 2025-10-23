Caso Esther: suspeito de envolvimento no assassinato aparece em protesto pelo desaparecimento da menina

A confirmação da presença de Fernando no ato foi feita pela própria tia de Esther

Um dos suspeitos de envolvimento na morte de Esther apareceu em protesto pelo desaparecimento da menina (Reprodução/Redes Sociais)

Um dos homens presos por envolvimento na morte de Esther Isabelly, de 4 anos, em São Lourenço da Mata, foi identificado em um vídeo gravado durante o protesto que familiares e vizinhos realizaram contra o sequestro da criança. Fernando Santos de Brito aparece nas imagens montado em um cavalo, sem camisa, enquanto uma tia da vítima faz um apelo por informações sobre o paradeiro da menina. A confirmação da presença de Fernando no ato foi feita pela própria tia de Esther.

O protesto aconteceu na noite da segunda-feira (20), mesmo dia em que a menina havia sido raptada por um homem, segundo o relato da família. Naquele momento, a população ainda mantinha esperança de encontrá-la com vida e usava as redes sociais para mobilizar as autoridades.

Na terça-feira (21), Fernando Santos de Brito e Fabiano Rodrigues de Lima foram presos em flagrante. Após passarem por uma audiência de custódia, realizada na quarta-feira (22), a Justiça converteu as prisões em preventivas por ocultação de cadáver.

