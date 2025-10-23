Caso Esther: suspeito de envolvimento no assassinato aparece em protesto pelo desaparecimento da menina
A confirmação da presença de Fernando no ato foi feita pela própria tia de Esther
Publicado: 23/10/2025 às 13:16
Um dos suspeitos de envolvimento na morte de Esther apareceu em protesto pelo desaparecimento da menina (Reprodução/Redes Sociais)
Um dos homens presos por envolvimento na morte de Esther Isabelly, de 4 anos, em São Lourenço da Mata, foi identificado em um vídeo gravado durante o protesto que familiares e vizinhos realizaram contra o sequestro da criança. Fernando Santos de Brito aparece nas imagens montado em um cavalo, sem camisa, enquanto uma tia da vítima faz um apelo por informações sobre o paradeiro da menina. A confirmação da presença de Fernando no ato foi feita pela própria tia de Esther.
O protesto aconteceu na noite da segunda-feira (20), mesmo dia em que a menina havia sido raptada por um homem, segundo o relato da família. Naquele momento, a população ainda mantinha esperança de encontrá-la com vida e usava as redes sociais para mobilizar as autoridades.
Na terça-feira (21), Fernando Santos de Brito e Fabiano Rodrigues de Lima foram presos em flagrante. Após passarem por uma audiência de custódia, realizada na quarta-feira (22), a Justiça converteu as prisões em preventivas por ocultação de cadáver.