Recife recebe 35ª edição do Congresso Nacional de Executivos de Finanças, com Joaquim Levy e Eduardo Giannetti

Pela primeira vez em Pernambuco, o CONEF 2025 reúne líderes empresariais, economistas e autoridades para debater temas estratégicos

O presidente do IBEF-PE, Antônio Mário Pinto, e o consultor pernambucano José Emílio Calado (Marina Torres/DP Foto)

A capital pernambucana sediará, nesta sexta-feira (24), a 35ª edição do Congresso Nacional de Executivos de Finanças (CONEF 2025), reunindo líderes empresariais, economistas, autoridades e executivos de todo o país. Entre os destaques do evento estão o ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do BNDES Joaquim Levy e o economista e escritor Eduardo Giannetti.

Promovido pela seccional de Pernambuco do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças (IBEF-PE), o CONEF é reconhecido por fomentar debates estratégicos que impactam tanto o setor público quanto o privado. Pela primeira vez, o congresso será realizado em Pernambuco, em razão da tradição do instituto de sediar o evento na cidade de origem do presidente em exercício — neste ano, o consultor pernambucano José Emílio Calado. A presidência do IBEF-PE é de Antônio Mário Pinto, advogado e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico do estado.

A programação começa às 9h com palestra do prefeito do Recife, João Campos, seguida da palestra magna de Joaquim Levy. Também pela manhã, haverá um painel sobre os impactos da transformação digital e da inteligência artificial na saúde, com participação de Ubiratan Marques, presidente da ANSERJUFE, e Paulo Magnus, CEO e fundador da MV.

À tarde, a governadora em exercício de Pernambuco, Priscila Krause, fará a abertura dos trabalhos, seguida da palestra magna de Eduardo Giannetti. O ex-governador Paulo Câmara também participa, assim como a sócia-líder de Soluções de Engenharia, AI & Data da Deloitte, Caroline Yokomizo, que conduzirá um painel sobre “finanças do futuro”. O evento tem previsão de encerramento às 18h.