Grupo JCPM anuncia novo CEO para operação de shoppings

Entre as mudanças estruturais do JCPM estão a concentração de decisões estratégicas na holding JCPMPar

As mudanças ocorrem no ano em que o grupo celebra 90 anos de existência (Foto: Vinicius Lubambo/Especial para o RioMar Recife)

O Grupo JCPM anunciou, nesta quarta-feira (22), mudanças estruturais e organizacionais na empresa. Entre as principais novidades estão a concentração de decisões estratégicas na holding JCPMPar- Participações e Empreendimentos S.A, que também terá um Conselho de Administração formado por seis integrantes.

As mudanças ocorrem no ano em que o grupo celebra 90 anos de existência. A JCPMPar reúne os segmentos de Shopping Center, Construções, Incorporação e Ativos Imobiliários, Comunicação, com o Sistema Jornal do Commércio (TV, Rádio, Jornal e Digital) e Compromisso Social (Instituto JCPM e Fundação Pedro Paes Mendonça).

A empresa é considerada, hoje, a quarta maior do país no segmento de shopping, com liderança no Nordeste. Nesse setor, a JCPMPar tem participação em 11 empreendimentos. No Recife, estão: Shopping Recife, Tacaruna, Guararapes, Plaza Casa Forte e RioMar Recife; em Fortaleza, o RioMar Fortaleza e o RioMar Kennedy. Em Sergipe, o RioMar Aracaju e o Jardins; em Salvador, Salvador Shopping e Salvador Norte Shopping. Os empreendimentos somam 640 mil m²ABL geral, das quais 500 mil m² são próprias, com cerca de 3,2 mil lojistas presentes.

O Conselho Administrativo será presidido por João Carlos Paes Mendonça e terá como membros João Carlos Paes Mendonça Tavares de Melo, Marcelo Tavares de Melo Filho, Renato Paes Mendonça Tavares de Melo, Jaime Queiroz Filho, vice-presidente do Conselho, e Marcelo Silva, conselheiro independente.

No JCPM Shopping Centers ficarão centralizados os negócios relacionados ao setor de shopping. As operações do segmento serão comandadas por um CEO, que irá proporcionar maior padrão nos diferentes empreendimentos espalhados nos estados Pernambuco, Sergipe, Bahia e Ceará.

Para o cargo de CEO do JCPM Shopping Centers, o Grupo anunciou o pernambucano Sérgio Moraes Vieira Filho, 43 anos. Ele iniciou sua carreira em 2002, na Coca Cola Solar, com atuação no Norte, Nordeste e Centro-Oeste. A partir de 2016, passou a atuar fora do Brasil, na Coca-Cola Hellenic, na Nigéria. Ele também atuou na presidência da Multon, uma Joint Venture da The Coca-Cola Company, com sede na Rússia e abrangência em 12 países da região. Sérgio deixa a vice-presidência da The Coca-Cola Company, na África do Sul, função que exercia desde 2023, e retorna a Pernambuco, seu estado de origem.

Formado em Administração de Empresas pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), o novo CEO tem especialização em Finanças pela Harvard Business School (2022). Passou por formações na ESPN, Singularity University California; The University of Chicago Booth School of Business.