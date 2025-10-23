Sindicatos de autoescolas se concentram para protesto na manhã desta quinta (23), na Agamenon Magalhães

A mobilização é um protesto contra a medida anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no início de outubro, que pôs fim à obrigatoriedade das autoescolas no processo de habilitação de motoristas

Concentração para protestos de autoescolas (Reprodução/Redes Sociais)

A população do Recife deve ficar atenta a possíveis engarrafamentos, na manhã desta quinta-feira (23), por conta de um protesto organizado por sindicatos ligados às autoescolas de Pernambuco. A concentração dos participantes já teve início, próximo ao Shopping Tacaruna, e deverá seguir pela Avenida Agamenon Magalhães, passando pelo Praça do Derby, até o Pina, de onde retorna.

O ato é promovido pelo Sindicato dos Centros de Formação de Condutores de Pernambuco (SindCFC-PE) e pelo Sindicato dos Trabalhadores, Diretores e Instrutores de Autoescolas e Centros de Formação de Condutores do Estado (SINTRAINSTRU-PE). A mobilização é um protesto contra a medida anunciada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no início de outubro, que põe fim à obrigatoriedade das autoescolas no processo de habilitação de motoristas.

De acordo com os organizadores, o movimento tem o objetivo de chamar a atenção da sociedade e das autoridades públicas para os impactos sociais e econômicos da decisão. A categoria afirma que a mudança pode colocar em risco milhares de empregos e a segurança nas vias do país, ao permitir que candidatos à Carteira Nacional de Habilitação (CNH) não precisem mais passar por instituições credenciadas para realizar a formação teórica e prática.



Em nota, o grupo destacou que o ato não é apenas uma contestação à nova regra, mas também um pedido de diálogo com o governo federal. Os sindicatos solicitam a criação de um grupo de trabalho junto à Secretaria de Relações Institucionais, com o intuito de discutir medidas que modernizem e desburocratizem o setor, sem abrir mão da segurança viária e da preservação dos empregos.



