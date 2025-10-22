Vídeo mostra acompanhantes matando muriçocas com raquetes no Hospital Getúlio Vargas

Autora do vídeo criticou a falta de higiene do local. Governo diz que realiza dedetizações e reforça ações de limpeza

Pacientes estavam cobertos para evitar picadas (Foto: Reprodução/Instagram)

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram acompanhantes de pacientes do Hospital Getúlio Vargas (HGV), no Recife, tentando matar muriçocas dentro de uma das salas da unidade de saúde. As imagens, gravadas e divulgadas na terça-feira (22) por uma mulher não identificada, viralizaram e geraram comentários nas mídias digitais.

Nas cenas, os acompanhantes aparecem usando raquetes elétricas para eliminar os insetos, enquanto a autora do vídeo comenta: “Aqui é a vergonha do Hospital Getúlio Vargas. Onde era para ter higiene [tem] muriçocas e o povo matando”, diz a autora de um dos vídeos.

Por meio de nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o Hospital Getúlio Vargas vem adotando “diversas medidas preventivas e corretivas” para combater a presença de muriçocas e outros insetos. Entre as ações citadas estão dedetizações semanais, instalação de arandelas mata-moscas e intensificação dos serviços de capinação e limpeza.

A direção do hospital também informou que está em fase final de licitação para a compra e instalação de telas antimosquito em todo o prédio, medida que deve reforçar a barreira física contra a entrada de insetos.

O HGV ressaltou ainda a importância da conservação das telas já instaladas nas janelas dos banheiros da emergência e pediu que as arandelas não sejam desligadas das tomadas, prática que, segundo a nota, ocorre com frequência para o carregamento de celulares.

Novas intervenções também estão previstas, incluindo a pavimentação das áreas laterais da emergência voltadas para a Rua Manoel Moreira.