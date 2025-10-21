Criança encontrada morta em cacimba: polícia acha preservativo e objetos relacionados a rituais em São Lourenço

A informação foi repassada pelo delegado Sérgio Ricardo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP)

Delegado Sérgio Ricardo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) (Reprodução de vídeo/TV Guararapes)

Um homem foi levado para prestar esclarecimentos. Corpo de Ester Izabelle, de 4 anos, foi achado nesta terça (21)

Objetos supostamente usados em rituais religiosos e um preservativo foram achados na área onde a menina Esther Izabelle, de 4 anos, foi encontrada morta, nesta terça (21), em São Lourenço da Mata, no Grande Recife.

A informação foi repassada pelo delegado Sérgio Ricardo, do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), poucas horas após a localização do corpo da criança, que estava de cabeça para baixo e dentro da água em uma cacimba de 3,7 metros de profundidade, no bairro do Pixete.

Em entrevista a emissoras de TV, o delegado afirmou que um homem que mora nessa casa, onde foram achados os objetos e o preservativo, foi levado para prestar esclarecimentos.

“Uma pessoa suspeita está sendo entrevistada para podermos saber a possível participação dela nesse crime”, disse o delegado.

Ainda segundo o delegado, Esther apresentava sinais de espancamento na cabeça. Ele disse que não pode ser descartada a possibilidade de crime sexual.

“Vamos fazer uma perícia complementar na cacimba, para saber se há algum objeto relacionado ao crime”, observou.