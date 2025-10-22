Caso Esther: velório de criança encontrada morta em cacimba é marcado para Cemitério de São Lourenço

A informação foi repassada pelo pai da criança, Inaldo Santos, que chegou ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife, no início da manhã.

Segundo familiares, Ester Izabelle, de 4 anos, foi sequestrada por um homem desconhecido (Foto: Cortesia)

O velório da criança Esther Isabelly, de 4 anos, assassinada e jogada em uma cacimba, está marcado para esta quarta (22), no Cemitério de São Lourenço da Mata, no Grande Recife, cidade onde aconteceu o crime.

A informação foi repassada pelo pai da criança, Inaldo Santos, que chegou ao Instituto de Medicina Legal (IML), em Santo Amaro, na área central do Recife, no início da manhã desta quarta-feira.

Acompanhado por parentes e vizinhos, ele disse que o funeral será custeado pela prefeitura do município.

Também nesta quarta, a Polícia Civil disse, por nota, que os dois homens detidos na terça (21), foram autuados por ocultação de cadáver.

A corporação não informou oficialmente se houve autuação pelo assassinato.

Os homens, que não tiveram nomes divulgados oficialmente, têm 27 e 31 anos.

“As investigações seguem em andamento para apurar todas as circunstâncias do caso, não estando descartadas outras tipificações penais. O resultado das perícias e das escutas especializadas já iniciadas será fundamental para o esclarecimento completo dos fatos e para a individualização das responsabilidades”, informou a nota.

Os dois foram encaminhados para a audiência de custódia, em Jaboatão dos Guararapes, também no Grande Recife.

Os dois permanecem à disposição da Justiça.

O crime

Esther desapareceu no fim da tarde de segunda (20), quando brincava com os irmãos, em um campinho, perto de casa, na comunidade Ettore Labanca, no bairro do Pixete.

Na terça, a família denunciou que ela poderia ter sido sequestrada. Familiares e vizinhos acaharam o cropo na cacimba, dentro da água e de cabeça para baixo.

A menina estava com parte da roupa e apresentava sinais de espancamento na cabeça. Há investigação de possívelcrimesexual.