Caso Esther: dois homens são presos suspeitos de assassinar a criança e ocultar o corpo

A menina despareceu na tarde de segunda (20) e foi encontrada sem vida em cisterna no bairro Pixete, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife

Local onde foi encontrada a menina Ester, de 4 anos. (Sandy James/DP Foto)

Na tarde desta terça-feira (21), a Polícia Civil de Pernambuco prendeu dois homens, de 28 e 31 anos, suspeitos de assassinar e ocultar o corpo de Esther Izabelle, de 4 anos, em uma residência no bairro do Pixete, em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo a corporação, a ação foi realizada por equipes da 38ª Circunscrição Policial (CP), com apoio da 37ª CP de Camaragibe e da 9ª Delegacia Seccional (DESEC).



As investigações tiveram início logo após o desaparecimento da menina, ocorrido em um campo de futebol nas proximidades da casa da família, na comunidade Ettore Labanca.

A polícia informou que o irmão da vítima, de apenas 8 anos, que presenciou a irmã sendo levada, foi fundamental para identificar e localizar os suspeitos.

O corpo de Esther foi encontrado dentro de uma cacimba lacrada, no interior da casa onde os dois homens residiam.

Em nota, a Polícia Civil informou que os suspeitos foram levados ao Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde prestaram depoimento.

“As investigações seguem sob a responsabilidade da 10ª Delegacia de Polícia de Homicídios de São Lourenço da Mata”, destacou a instituição.



